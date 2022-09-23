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1 час назад

Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации

Деловая газета "Взгляд"

Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.

Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через телеграм, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.

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Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».

Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.

Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили

Минобороны в своем Tekegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в телеграм-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в телеграм-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».

Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.

До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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