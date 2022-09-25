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57 минут назад

Россия покажет ракету «Сармат» американским инспекторам

Ferra.ruиещё 2

На портале госзакупок появилось техническое задание о начале работ по подготовке к показу межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» американской инспекционной группе.

Россия покажет ракету «Сармат» американским инспекторам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ракету должны показать в феврале 2024 года. В техзадании сказано, что по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» должны провести «тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Будут продемонстрированы собранная ракета без головной части, транспортно-пусковой контейнер и первая ступень РС-28.

Основание для показа — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В ходе инспекции ракеты будут сделаны 20 цветных фотографий и проведены измерения.

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