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26 минут назад

Кому нельзя выезжать из России при мобилизации

Алиса Селезнёва

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Многие уже получили повестки и отправились на сборы. «Рамблер» выяснил, можно ли в период частичной мобилизации покидать страну и свой регион.

Кому нельзя выезжать из России при мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В каком случае нельзя выезжать

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В Российской Федерации действует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», перемещения граждан во время мобилизации регулируются частью второй статьи 21, там сказано, что гражданам, «состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас». Причем это относится не только к поездкам в зарубежные страны, но и к выездам в другие регионы страны.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 22 сентября 2022 года в своем телеграм-канале так прокомментировала возможные поездки россиян:

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны».

Кто не подпадает под частичную мобилизацию

С момента объявления в стране частичной мобилизации стали появляться новые разъяснения от ведомств, отвечающих за это. Так, Министерство обороны РФ объяснило, какие категории граждан не подпадают под частичную мобилизацию. К ним относятся:

  • Сотрудники аккредитованных организаций, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
  • Сотрудники российских операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
  • Сотрудники редакций СМИ, которые являются системообразующими;
  • Сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как заявили в Министерстве обороны РФ:

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ».

Также, согласно статье 18 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ, отсрочку от военной службы по мобилизации получат:

  • временно не годные к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести месяцев;
  • граждане, которые постоянно ухаживают за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются по состоянию здоровья по заключению медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе, либо которые являются инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;
  • опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;
  • граждане, у которых на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывают без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
  • женщины, у которых есть один ребенок и более в возрасте до 16 лет;
  • беременные женщины, если срок беременности не менее 22 недель;
  • отцы, у которых на иждивении три и более детей в возрасте до 16 лет и жена, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
  • одинокие матери, у которых четыре и более детей в возрасте до восьми лет;
  • члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.
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