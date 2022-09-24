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20 минут назад

В Запорожье заявили об уничтожении украинских диверсантов

Lenta.ruиещё 1

Проникшие на территорию Запорожской области украинские диверсанты ликвидированы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Интерфакс».

В Запорожье заявили об уничтожении украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области со стороны Украины 23 сентября, была нейтрализована», — сказал он.

По словам Рогова, группа на двух внедорожниках прорвалась через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошла в сторону Розовки. Бойцов обнаружили и нейтрализовали, добавил он.

«Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца»

Рогов также сообщил, что в регионе действует программа, по которой за передачу информации о диверсионно-разведывательных группах на территории Запорожской области полагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Армия,Владимир Рогов,НАТО,
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