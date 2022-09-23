В российском регионе заявили о попадании под мобилизацию ограниченно годных

Граждане, имеющие категорию «В» в военном билете, подлежат объявленной частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает Ircity.ru.

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Он пояснил, что признанных ограниченно годными граждан будут призывать в последнюю очередь.

«Категория "В" — это ограниченно годные, то есть те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем», — отметил иркутский военком.

По словам Фуженко, повестки могут прийти и лицам, ранее участвовавшим по собственному желанию в специальной операции на территории Донбасса.

До этого власти Бурятии и Забайкалья сообщали, что не служивших граждан призывать не будут.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.