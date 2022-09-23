В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
20 минут назад

В российском регионе заявили о попадании под мобилизацию ограниченно годных

Lenta.ru

Граждане, имеющие категорию «В» в военном билете, подлежат объявленной частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает Ircity.ru.

В российском регионе заявили о попадании под мобилизацию ограниченно годных
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что признанных ограниченно годными граждан будут призывать в последнюю очередь.

«Категория "В" — это ограниченно годные, то есть те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем», — отметил иркутский военком.

По словам Фуженко, повестки могут прийти и лицам, ранее участвовавшим по собственному желанию в специальной операции на территории Донбасса.

До этого власти Бурятии и Забайкалья сообщали, что не служивших граждан призывать не будут.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые имеют боевой опыт. В эту категорию попадают и люди, имеющие военно-учетную специальность. По подсчетам оборонного ведомства, всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

Армия,Евгений Фуженко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители