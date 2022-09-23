7 вопросов о частичной мобилизации: что надо знать

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. РБК собрал ответы на главные вопросы о ней - что будет с рабочими местами мобилизованных и можно ли отказаться от службы, если на Украине живут родственники.

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Кто будет мобилизован

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Путин заявлял, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Как объяснили РБК в Минобороны, мобилизовать могут рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших - до 55 лет. Военные подчеркнули, что приоритетом являются не воинские звания, а военно-учетные специальности - больше всего армии нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский отмечал, что некоторые необходимые армии позиции, к примеру медработников, могут замещать женщины, но потребность в них «минимальная».

Мобилизовать не могут не служивших мужчин до 27 лет, так как они не находятся в запасе.

Председатель комитета Совета федерации по обороне Виктор Бондарев заявлял, что выпускники военных кафедр не попадут под мобилизацию, а глава комитета Думы Андрей Картаполов считает, что призвать могут выпускников с «какими-то особыми» специальностями.

Могут ли вручить повестку на улице

Повестку должны вручать лично - не по почте или электронным письмом, человек должен расписаться, получая ее. Закон позволяет разносить повестки по местам жительства, работы или учебы.

После объявления о частичной мобилизации появились сообщения о рассылке повесток через Госуслуги. В Минцфиры это опровергли, объяснив, что для этого нет законодательной базы.

Адвокат Алексей Гавришев отметил, что в законе нет запрета на раздачу повесток на улице. Он добавил, что человек может отказаться, в таком случае будет составлен акт об отказе от вручения повестки.

Могут ли мобилизовать, если находишься в другой стране

В Генштабе отмечали, что людей, находящихся за рубежом в краткосрочных поездках, могут призвать. Юрист Александра Акимова считает, что до момента вручения повестки никакой ответственности для уехавших россиян наступить не может.

Можно ли отказаться от службы из-за родственников на Украине

Юрист Дмитрий Горбунов заявил, что члены семьи, проживающие на Украине, не причина для освобождения от мобилизации. Религиозные верования, по его словам, тоже.

Горбунов заявил, что расписавшиеся за повестку обязаны прибыть в призывной пункт и уже там могут уведомить призывную комиссию, что вера не позволяет им служить. В таком случае, «возможно, будет предложен альтернативный вариант несения службы».

Адвокат Павел Чиков заявил, что по действующему законодательству заменить военную службу альтернативной могут только срочники.

С какими болезнями нельзя служить

Полностью негодны к службе люди с категорией «Д» в военном билете. Речь идет о людях с самыми серьезными заболеваниями - острыми формами кожных болезней, острыми формами язвы, серьёзными болезнями эндокринной системы, ВИЧ, раком. Их снимают с воинского учета.

Категорию «В» (ограниченно годен) дают при ожирении третьей степени, эпилепсии, близорукости более шести диоптрий, хронической язве, гастрите и при множестве других более легких заболеваний.

Полный список заболеваний для категорий «Д» и «В» можно посмотреть в «Расписании болезней».

Может ли сотовый оператор передавать геолокации мобилизуемых

РБК отмечает, что по закону доступ к данным сотовых операторов о геолокациях есть только у полиции и ФСБ. Полицейским для этого потребуется решение суда, а ФСБ может получить геолокацию в режиме реального времени с точностью до ста метров.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке заявил, что сотрудники ФСБ могут узнать, в каком доме находится человек, но не этаж или квартиру.

Что будет с рабочими местами мобилизованных

Правительство 22 сентября выпустило постановление, согласно которому мобилизованные россияне смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.