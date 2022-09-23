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30 минут назад

Россиянам назвали порядок действий при ошибочном вручении повестки

Lenta.ru

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко назвал россиянам порядок действий при ошибочном вручении повестки в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Назван порядок действий при ошибочном вручении повестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Костенко, единичные ошибки могут случаться на этапе предварительного заочного оповещения, однако при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются.

«Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются», — пояснил он. Костенко напомнил, что мобилизации также не подлежат многодетные отцы и не подходящие по возрасту мужчины.

«Работа над ошибками на местах проводится», — заключил замгубернатора.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова раскрыла порядок выезда из России в период частичной мобилизации. По ее словам, если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно. «У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава ведомства.

Армия,Зарина Догузова,Александр Костенко,Ростуризм,Госдума,
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