Пентагон отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Минобороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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«Что касается заявлений из России, то они не повлияли на обязательства министерства (обороны США) продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ходе борьбы за защиту страны», — заявил Райдер.

Таким образом он прокомментировал слова Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не блефует, когда говорит защите страны всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.