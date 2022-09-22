В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
22 минуты назад

Пентагон: заявления Путина не повлияли на готовность США поддерживать Киев

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Минобороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Фото: ReutersReuters

«Что касается заявлений из России, то они не повлияли на обязательства министерства (обороны США) продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ходе борьбы за защиту страны», — заявил Райдер.

Таким образом он прокомментировал слова Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не блефует, когда говорит защите страны всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Александр Вучич,Владимир Путин,Пентагон,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители