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51 минуту назад

Военный комиссар Москвы опубликовал приказ о мобилизации

Газета.Ru

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Частичная мобилизация действует на территории города с 9:00 21 сентября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Военный комиссар Москвы опубликовал приказ о мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», — говорится в тексте документа.

В приказе нет пункта о запрете на выезд за пределы города для тех, кто находится в запасе, но пока не имеет на руках мобилизационных предписаний и пока не получил повестку. Подобный пункт был в приказах других регионов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.

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