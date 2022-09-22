Мобилизованные россияне сохранят за собой рабочие места

Мобилизованные россияне смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Об этом сообщается в четверг, 22 сентября, в официальном Telegram-канале кабмина.

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Уточняется, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации гражданами будут приостановлены. Расторгаться они не будут.

Кроме того, за мобилизованными будут сохранены рабочие места.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении необходимых изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений, пояснили в пресс-службе.