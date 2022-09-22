Перечень болезней для отсрочки предложили сократить

В России назрела необходимость обновить критерии годности к несению военной службы. Из списка следует исключить ряд заболеваний, которые дают возможность получить отсрочку от призыва. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сенатор уточнила, что согласно действующим нормам, от призыва освобождаются молодые люди с плоскостопием и сколиозом некоторых степеней.

По мнению Ковитиди, часть заболеваний «можно признать не препятствующими призыву». Она добавила, что стране требуется не только профессиональная армия, комплектуемая на добровольной основе, но и увеличение резерва молодых людей, годных к службе в рядах ВС РФ.

Политик уточнила, что следует также обновить подходы к подготовке младшего офицерского состава.