Перечень болезней для отсрочки предложили сократить

В России назрела необходимость обновить критерии годности к несению военной службы. Из списка следует исключить ряд заболеваний, которые дают возможность получить отсрочку от призыва. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА «Новости».
Сенатор уточнила, что согласно действующим нормам, от призыва освобождаются молодые люди с плоскостопием и сколиозом некоторых степеней.
По мнению Ковитиди, часть заболеваний «можно признать не препятствующими призыву». Она добавила, что стране требуется не только профессиональная армия, комплектуемая на добровольной основе, но и увеличение резерва молодых людей, годных к службе в рядах ВС РФ.
Политик уточнила, что следует также обновить подходы к подготовке младшего офицерского состава.
Ранее Ковитиди призвала расценивать атаки на Донбасс после референдума как прямую агрессию против россиян.