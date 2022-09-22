В США предсказали ВСУ катастрофу из-за использования тактики вермахта

Действия украинской армии, которая перешла к стратегии удержания позиций вместо отступления, похожа на действия немецкого вермахта в конце 1942 года. Об этом пишет в The American Conservative отставной полковник американской армии, бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images © Flickr / U.S. Army Europe Images

Эксперт отмечает, что Владимир Зеленский мог принять решение о такой тактике под воздействием американских и британских советников. При этом, как полагает Макгрегор, приказы о контратаках вместо отступления лишь приближают Украину к катастрофе.

"Украинские силы сами себя обездвижили, готовясь к обороне в городской застройке. В результате городские центры обросли укреплениями и превратились в "последние рубежи", - пишет Макгрегор, приводя в пример Мариуполь, где "российские силы методично изолировали и громили" ВСУ.

Эксперт также отмечает, что решимость Москвы уничтожить украинские силы с наименьшими потерями принесла плоды - по его оценкам, ВСУ всегда несли тяжелейшие потери, которые выросли до "ужасающего уровня" после провала контрудара в Херсонской области.

"Скрыть их уже невозможно. Украина теряет в месяц по 20 000 убитыми или ранеными", - пишет Макгрегор.