В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
34 минуты назад

Американский эксперт предсказал ВСУ катастрофу из-за использования тактики вермахта

Российская Газета

Действия украинской армии, которая перешла к стратегии удержания позиций вместо отступления, похожа на действия немецкого вермахта в конце 1942 года. Об этом пишет в The American Conservative отставной полковник американской армии, бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

В США предсказали ВСУ катастрофу из-за использования тактики вермахта
Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images© Flickr / U.S. Army Europe Images

Эксперт отмечает, что Владимир Зеленский мог принять решение о такой тактике под воздействием американских и британских советников. При этом, как полагает Макгрегор, приказы о контратаках вместо отступления лишь приближают Украину к катастрофе.

"Украинские силы сами себя обездвижили, готовясь к обороне в городской застройке. В результате городские центры обросли укреплениями и превратились в "последние рубежи", - пишет Макгрегор, приводя в пример Мариуполь, где "российские силы методично изолировали и громили" ВСУ.

Эксперт также отмечает, что решимость Москвы уничтожить украинские силы с наименьшими потерями принесла плоды - по его оценкам, ВСУ всегда несли тяжелейшие потери, которые выросли до "ужасающего уровня" после провала контрудара в Херсонской области.

"Скрыть их уже невозможно. Украина теряет в месяц по 20 000 убитыми или ранеными", - пишет Макгрегор.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что время спецоперации Украина уже потеряла половину армии. По оценкам ведомства, потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 100 тысяч человек.

Армия,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Дональд Трамп,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители