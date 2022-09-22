Отсрочка от мобилизации: что важно знать?

Частичная мобилизация в Российской Федерации была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Это значит, что призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу. Кому предоставляется отсрочка от частичной мобилизации? Объясняем в материале «Рамблера».

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То, кому положена отсрочка от частичной мобилизации, прописано в статье 18 федерального закона «О мобилизационной подготовке мобилизации в Российской Федерации» 1997 года. Другим гражданам или отдельным категориям граждан такое право может даваться указом Президента Российской Федерации. Как заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, категории, которым предоставляется право на отсрочку, будут определены правительством РФ в кратчайшие сроки. Пока что в указе президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» говорится только о том, что отсрочку от призыва на военную службу точно получат работники организаций оборонно-промышленного комплекса. Кто еще может получить отсрочку от частичной мобилизации?

Инфографика Rambler

Признанные временно негодными по состоянию здоровья

Те, кто однажды уже был признан годным и отслужил в армии, подлежат мобилизации. Однако есть болезни, которые человек может приобрести уже после срочной службы. При их наличии можно получить категорию «Д» - не годен к военной службе. Данная категория освобождает от призыва. К перечню таких заболеваний относятся:

рак,

активный прогрессирующий туберкулез,

поздний сифилис,

ВИЧ,

последствия травм, которые привели к инвалидности.

Также призывник может быть временно признан негодным к военной службе по состоянию здоровья в соответствии со статьей 24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года. Призывник должен явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Если в ходе экспертизы ему присваивают категорию годности «Г» (временно не годен), ему дается отсрочка. Срок - до шести месяцев в случае мобилизации. После окончания срока отсрочки снова назначается комиссия и врачи повторно проверяют, годен ли человек к службе в армии. В ходе первичной медицинской комиссии призывника могут также отправить на дополнительное обследование для подтверждения диагноза. Заранее подготовьте все документы, подтверждающие наличие у вас заболевания.

Что это может быть?

хронические заболевания в период обострения (например, гастрит);

реабилитация после хирургической операции,

инфекционные и паразитарные болезни,

болезни крови и кровеносной системы,

заболевания органов дыхания (например, воспаление легких),

нарушения в работе мочеполовой системы,

заболевания органов пищеварения.

Полный список заболеваний можно посмотреть в документе «Расписание болезней» в приложении к постановлению Правительства РФ № 565 от 04.07.2013 «Положение о военно-врачебной экспертизе».

Отцы-одиночки и многодетные отцы

Согласно указанному выше федеральному закону, отсрочку от призыва на военную службу предоставляют имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Отсрочка дается и, если жена призывника беременна сроком не менее 22 недель и у него есть еще трое детей в возрасте до 16 лет.

Отец-одиночка должен предоставить в военкомат свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти его матери, решение суда о лишении ее родительских прав или выписку из решения суда, определяющего проживание ребенка с отцом.

Занятые постоянным уходом за близким родственником и опекуны

Отсрочку дают занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы. Однако есть условие - отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. То есть, если есть кому передать содержание, отсрочку не предоставят.

Также, будучи опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу при отсутствии других лиц, которые могут быть опекунами или попечителями. Такой категории граждан необходимо взять документы у соцзащиты о том, что они являются единственным опекуном.

Отсрочка для военнообязанных женщин

Военнообязанные женщины, в том числе замужние, могут получить отсрочку, если они беременны сроком от 22 недель или имеют детей младше 16 лет. Детям матерей-одиночек, у которых, помимо призывника, есть еще четыре или более ребенка младше 8 лет, тоже предоставляют отсрочку.

Забронированные

Еще одна прописанная в законе категория людей, которым предоставляется Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации – это забронированные в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Это граждане, которых могут освободить от службы для гражданских нужд. Например, как это было в СССР, сотрудников оборонных предприятий, пищевой промышленности, некоторых категорий транспорта.

Также отсрочку получат члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Отсрочка от мобилизации для айтишников

Согласно постановлению Правительства России №490 от 28 марта 2022 года, сотрудники IT-компаний, которые аккредитованы Минцифрой, имеют отсрочку от службы в армии. Это касается специалистов до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года, а также тех, кто имеет стаж меньше года, но окончил вуз за год до назначения. Список аккредитованных компаний можно посмотреть на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.