Какими возможностями обладает ракета «Сармат»

Маневрирующие боезаряды, которыми оснащена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», являются самыми современными в мире. Об этом сообщил генеральный директор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь. По его словам, «Сармат» обладает полной неуязвимостью для средств ПРО противника. Он также отметил рекордную дальность стрельбы и высочайшую точность данной МБР. Аналитики называют «Сармат» оружием возмездия, которое после постановки на боевое дежурство станет главным фактором ядерного сдерживания.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Маневрирующие боезаряды межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» являются самыми современными в мире. Об этом сообщил генеральный директор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь.

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«Сармат» оснащён самыми современными маневрирующими боезарядами», — заявил он в интервью ТАСС.

Дегтярь также отметил непревзойдённую скорость «Сармата», рекордную дальность и высочайшую точность стрельбы при полной неуязвимости во время преодоления системы противоракетной обороны противника.

Кроме того, по словам гендиректора ракетного центра, «Сармат» сможет выполнить поставленную задачу при любых условиях.

«По своим предельным на сегодняшний день характеристикам ракета выйдет из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что — такая высокая надёжность заложена в данный ракетный комплекс», — сказал Дегтярь.

Отдельно руководитель предприятия подчеркнул, что «Сармат» является ракетой нового поколения и на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.

«Именно поэтому его уже окрестили «инженерным чудом» и «венцом ракетной техники», — пояснил он.

По словам Владимира Дегтяря, обеспечивать безопасность России от внешних угроз «Сармат» сможет в течение 40—50 лет.

«В сегодняшних сложных геополитических условиях это наш надёжный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — заявил Дегтярь.

«Уникальное оружие»

Ракета «Сармат» придёт на смену комплексу «Воевода», который стоит на вооружении с конца 1980-х годов. В июне 2022 года, во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, президент России Владимир Путин сообщил, что первые «Сарматы» заступят на боевое дежурство уже в конце нынешнего года.

Напомним, «Сармат» относится к классу тяжёлых жидкостных ракет стратегического назначения. Разработчики не раскрывают технические характеристики ракеты, однако, по мнению специалистов, общая масса изделия составляет около 200 т, при этом она может нести разделяющуюся головную часть массой до 10 т.

По данным СМИ, РС-28 может быть оснащена 10—15 зарядами, способными наносить удары по противнику с любых географических направлений, в том числе со стороны Южного полюса.

Кроме того, «Сармат» может использоваться в качестве носителя новейшего гиперзвукового крылатого блока «Авангард», максимальная скорость которого достигает 28 Махов (около 34 тыс. км/ч). Данный блок способен совершать полёт в плотных слоях атмосферы и при этом осуществлять глубокое маневрирование.

По словам разработчика, серийное производство «Сармата» будет развёрнуто на Красноярском машиностроительном заводе.

Как отметил Владимир Дегтярь, разработка РС-28 была поручена Государственному ракетному центру (ГРЦ) им. Макеева в силу того опыта, который был накоплен предприятием в ходе создания трёх поколений ракетных комплексов, восьми базовых ракет и их 16-ти модернизированных вариантов. Все они, отметил глава ГРЦ, на протяжении десятилетий составляют основу морских стратегических ядерных сил нашей страны.

В создании «Сармата» принимали участие более 100 российских предприятий во главе с ГРЦ. При этом в МБР используются исключительно российские комплектующие, уточнил руководитель предприятия.

«При создании комплекса использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. При этом реализуются максимально достижимые требования к перспективным ракетным комплексам, основанные на новизне конструктивных и технических решений», — пояснил Дегтярь.

По его словам, конструкция ракеты собрана и создана из алюминиево-магниевых сплавов, которые отличаются надёжностью, лёгкостью и способны выдерживать высокую нагрузку.

Для обеспечения надёжности и безопасности перед первым пуском «Сармата» было проведено 650 испытаний. Всего было создано более 20 макетов и 500 экспериментальных узлов, на которых проводились проверки электрических цепей, электромагнитной совместимости и другие тестирования.

Первый пуск «Сармата» был осуществлён 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Испытания были признаны успешными — подтвердились все расчётные характеристики ракеты. С успешными испытаниями военных тогда поздравил президент России Владимир Путин и поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и создании комплекса.

«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии», — заявил глава государства.

Путин отметил, что «Сармат» обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства ПРО.

«Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — подчеркнул российский президент.

В свою очередь, в Минобороны отметили, что комплекс «Сармат» — это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

В августе этого года на форуме «Армия-2022» Минобороны подписало контракт на поставку «Сарматов» в войска.

«Последний аргумент»

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Сармат» является уникальной ракетой.

«Её главное преимущество — высокая стартовая скорость. Когда ракета выходит из шахты, она сразу набирает огромную скорость и времени для её перехвата остаётся очень мало. Кроме того, ракета оснащена самыми передовыми средствами преодоления ПРО. Важным фактором также является и возможность нести гиперзвуковые блоки «Авангард», которые двигаются как болид, напоминая метеор. Средств, которые способны их перехватить, на сегодняшний день не существует», — сказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин отметил, что «Сармат» не имеет аналогов в мире по целому ряду критически важных для межконтинентальных баллистических ракет показателей.

«Во-первых, дальность «Сармата» позволяет ему лететь практически в любом направлении. Если полёт прежних ракет можно было предсказать, а значит, была вероятность их сбить, то курс «Сармата» практически невозможно предположить. Она может лететь хоть через Северный полюс, хоть через Южный. Во-вторых, запуск происходит гораздо быстрее, чем у прежних тяжёлых ракет, что критически важно, так как именно во время старта выделяется огромное количество энергии, которое можно обнаружить из космоса», — пояснил эксперт в комментарии RT.

МБР «Сармат» является «средством стопроцентного поражения, которое относится к оружию возмездия», добавил Кнутов.

«Если командный пункт уничтожен, то считается, что ракету запустить уже нельзя. Но, на самом деле, есть система «Периметр», которая позволяет запустить ракету даже в таких в критических условиях. Если же удар наносится по самой шахте с ракетой, то для этого существует система защиты шахт от ядерных боеголовок противника. Она настолько мощна и серьёзна, что способна перехватить их непосредственно при подлёте к пусковым установкам. Как следствие — ракета не пострадает и сможет стартовать из шахты», — указал эксперт.

Специалисты отмечают, что наличие такого оружия у России особенно важно сейчас, когда противостояние с Западом обострилось. Постановка на боевое дежурство «Сармата» будет иметь сдерживающий фактор для Вашингтона, говорят аналитики.