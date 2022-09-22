КНДР высказалась об экспорте вооружений в Россию

КНДР не поставляла вооружения в Россию и не планирует этого делать, сообщает в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ республики.

"Мы никогда не экспортировали вооружение и боеприпасы в Россию и не планируем этого делать", - заявил заместитель гендиректора Главного бюро техобеспечения Минобороны КНДР.

В августе газета "Вашингтон пост" опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом. В свою очередь в сентябре газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала сообщение со ссылкой на некие данные американской разведки, в котором утверждалось, что РФ якобы закупает у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. При этом издание отмечало, что возможности независимо проверить подобную информацию нет.