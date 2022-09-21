Ограниченно годен к воинской службе: что нужно знать?

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. То есть призыву подлежат не все граждане РФ. В том числе это относится к ограниченно годным к военной службе. Разбираемся, что это за категория и кому присуждается.

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Какие категории годности к военной службе существуют и как определяются

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Решение о допуске или не допуске призывника к военной службе принимает военно-врачебная комиссия, в которую входят терапевт, хирург, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог и стоматолог. По результатам медицинского осмотра гражданам РФ выдают заключение о годности по следующим категориям:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе.

Д — не годен к военной службе.

Что означает категория В

Призывники, имеющие категорию В, фактически освобождаются от службы в армии по состоянию здоровья. Они получают военные билеты с пометкой «годен к нестроевой службе» и зачисляются в запас. Но продолжают быть военнообязанными и могут быть вызваны на сборы или службу в военное время со второй очередью.

«Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья», — отметил Точенов.

Кому присваивают категорию В

Ограниченно годными к военной службе признаются призывники, имеющие инфекционные, паразитарные, онкологические и поражающие легкие, слух и пищеварение заболевания, болезни крови, отклонения в работе эндокринной системы, врожденные аномалии и расстройства психики и нервной системы.

В частности, категорию В могут присвоить слабослышащим гражданам РФ, людям с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести, плоскостопием III степени, сколиозом с углом искривления позвоночника более 17 градусов, близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий, гипертонией при давление от «140 на 90» и выше, туберкулезом. Кроме того ограниченно годными признают призывников имеющих рост 150 сантиметров и меньше и вес ниже 45 килограмм.

Можно ли изменить категорию

Россияне в возрасте от 18 до 37 лет, освобожденные от призыва на военную службу в связи с признанием их ограниченно годными, могут пройти медицинское переосвидетельствование. По его итогам им могут изменить категорию в военном билете, но только при наличии улучшений здоровья.

Чтобы пройти переосвидетельствование гражданам РФ необходимо подать письменное заявление в военный комиссариат, приложив к нему соответствующие справки и медицинские заключения.

Кого еще не коснется частичная мобилизация в 2022 году

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», мобилизации не подлежат не служившие в Вооруженных силах РФ, не имеющие военно-учетной специальности и боевого опыта, уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья или отбывающие наказание в местах лишения свободы, работники организаций оборонно-промышленного комплекса и обладатели неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления.

Кроме того, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в зону спецоперации на Украине не станут направлять срочников и студентов вузов.

При этом на отсрочку по частичной мобилизации также смогут рассчитывать россияне, имеющие четырех детей или ждущие четвертого ребенка, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья или содержащие нетрудоспособного родственника.