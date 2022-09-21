Вручение повесток для мобилизации: как и когда?

Военный комиссариат Москвы заявил сегодня о работе в штатном режиме, подчеркнув, что россияне, подлежащие призыву и мобилизации, будут дополнительно проинформированы. Как и кем вручаются повестки, разбирался «Рамблер».

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21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Планируется призвать в армию около 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

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«Повестки на бумажном носителе»

Сегодня пресс-служба военного комиссариата Москвы «в связи с участившимся количеством обращений и вопросов» сообщила, что работа проводится в штатном режиме. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

При этом в комиссариате пояснили, что те россияне, кто подлежит призыву и мобилизации, «будут информированы об этом путем передачи повестки на бумажном носителе».

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин пообещал распространить городские меры поддержки на всех, кто будет призваны в Москве в соответствии с указом президента.

Как вручается повестка?

Форма повестки определена приказом министра обороны, на ней должен быть оттиск гербовой мастичной печати военного комиссариата и подпись военного комиссара, пояснил «Московскому комсомольцу» юрист Александр Латынин.

По его словам, повестка должна быть вручена не ранее, чем за трое суток до прибытия гражданина, подлежащего мобилизации или призыву в военный комиссариат. При этом, в соответствии с Федеральным законом №-53 «О воинской обязанности и военной службе», повестки вручаются лично в руки.

«Другие какие-либо формы вручения у нас не предусмотрены. Другими словами, невозможно вызвать гражданина в военный комиссариат ни по телефону, ни посредством передачи повестки родителю военнослужащего. Мобилизованный должен расписаться в повестке, корешок которой подлежит возвращению в военный комиссариат», - пояснил он.