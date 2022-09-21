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53 минуты назад

Считаются ли уклонистами находящиеся за границей россияне

Никита Бородкин

Находящиеся за границей россияне формально не попадают под понятие уклониста. Как сообщает NEWS.ru, юрист Василий Воробьев объяснил, что им является человек, который не явился в военкомат «по вызову».

Считаются ли уклонистами находящиеся за границей россияне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой-либо ответственности за неявку не будет, потому что находились на территории иностранного государства и физически не могли ничего получить», — заявил собеседник издания.

По словам специалиста, после возвращения из-за границы попадающие под частичную мобилизацию россияне получат повторную повестку. При этом что иностранные власти не смогут выдать России ее гражданина из-за частичной мобилизации, поскольку экстрадиция применяется лишь к осужденным.

При выезде из страны человека будут проверять, подлежит ли он к призыву в армию, однако каким образом это будет происходить — пока неизвестно. Юрист подчеркнул, что намеревающихся покинуть Россию призывников не будут привлекать к ответственности, однако за границу точно не выпустят.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Глава оборонного ведомства отмечал, что в армию собираются призвать 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

Армия,Общество,Украина,Василий Воробьев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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