Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации

Министр обороны Сергея Шойгу дал поручение начать исполнять указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министр обороны РФ указал на необходимость своевременного информирования россиян в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям.

Шойгу также объявил об определении зданий по обеспечению частичной мобилизации для всех субъектов страны. Кроме того, он отметил, что указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах были отданы.

Сегодня в России была объявлена частичная мобилизация. Как отметил президент РФ, данная мера принята с целью защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.