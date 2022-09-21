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1 час назад

Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации

Лера Букина

Министр обороны Сергея Шойгу дал поручение начать исполнять указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министр обороны РФ указал на необходимость своевременного информирования россиян в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям.

Шойгу также объявил об определении зданий по обеспечению частичной мобилизации для всех субъектов страны. Кроме того, он отметил, что указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах были отданы.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Сегодня в России была объявлена частичная мобилизация. Как отметил президент РФ, данная мера принята с целью защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал отсутствие седьмого пункта в указе российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Так, по его словам, в нем указано число резервистов, которые подлежат призыву.

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