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21 минуту назад

Песков: "Категории граждан, которым дадут отсрочку, в кратчайшие сроки определит правительство"

Мария Иванова

Категории граждан, которым предоставляется отсрочка, определяется правительством. Они будут определены в кратчайшие сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки», - сказал Песков.

Он также добавил, что в указе президента не говорится о сроках частичной мобилизации. Песков также подчеркнул, что в ближайшее время должны появиться и разъяснения о выезде за пределы страны для мобилизованных.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.

По его словам, речь идет о резервистов, имеющих современные специальности - операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты. Он также добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать в случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

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