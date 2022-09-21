Категории граждан, которым предоставляется отсрочка, определяется правительством. Они будут определены в кратчайшие сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки», - сказал Песков.

Он также добавил, что в указе президента не говорится о сроках частичной мобилизации. Песков также подчеркнул, что в ближайшее время должны появиться и разъяснения о выезде за пределы страны для мобилизованных.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.