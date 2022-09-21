Категории граждан, которым предоставляется отсрочка, определяется правительством. Они будут определены в кратчайшие сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки», - сказал Песков.
Он также добавил, что в указе президента не говорится о сроках частичной мобилизации. Песков также подчеркнул, что в ближайшее время должны появиться и разъяснения о выезде за пределы страны для мобилизованных.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.
По его словам, речь идет о резервистов, имеющих современные специальности - операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты. Он также добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать в случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.