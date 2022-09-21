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57 минут назад

Частичная военная мобилизации в России: кого призовут во вторую очередь?

Лера Букина

Категория резерва в военном билете демонстрирует то, в какой очередности граждане будут призваны на службу в момент мобилизации. Граждане, которых причислили к первой категории, будут обязаны защищать страну в первую очередь в случае мобилизации сил. О том, кто подпадает под вторую категорию, рассказывает «Рамблер».

Частичная военная мобилизации в России: кого призовут во вторую очередь?
Фото: ТАССТАСС

Ко второй категории воинского запаса причислены военнообязанные запаса старшей возрастной группы, либо военнообязанные запаса, которые по здоровью в первую волну мобилизации не попали.

Среди тех, кто находится в данной группе, – простые солдаты, не получившие офицерское звание в возрасте от 35 до 45 лет; старшие офицеры от 50 до 55 лет; младший руководящий состав от 45 до 50 лет. Также в категории могут оказаться граждане, которые не прошли службу по призыву по причине состояния здоровья и присвоения группы здоровья «В» и «Г».

Сегодня в России была объявлена частичная мобилизация в стране. Как отметил президент РФ Владимир Путин, данная мера принята с целью защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ней будут участвовать люди с боевым опытом. Он подчеркнул, что в общей сложности будет призвано 300 тыс. резервистов из 25 миллионов военнообязанных.

Армия,Общество,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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