Частичная мобилизация: кто входит в состав запаса?

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Кто входит в состав запаса и может быть призван на военную службу, разбирался «Рамблер».

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По словам главы государства, призыву на военную службу будут «подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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Согласно подписанному президентом указу, частичная мобилизация объявляется в России с 21 сентября. При этом попадающие под нее россияне получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Категории запаса

Очередность призыва из запаса зависит от категории военнообязанного. Различные категории присваиваются для того, чтобы обеспечить максимальную обороноспособность страны, разделяя граждан в зависимости от возраста и воинского звания.

В первую волну мобилизации попадают мужчины в возрасте до 35 лет, участвовавшие в боевых действиях или уволившиеся со срочной или контрактной службы не более двух лет назад. Также будут призваны младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны III и II рангов - до 55 лет, полковники - до 60, высший офицерский состав – до 65 лет.

Вторая волна мобилизации затронет всех, относящихся ко второй категории, то есть отслуживших год срочников, уволенных в запас, а также тех, кто вообще не призывался. Младших офицеров в возрасте до 55 лет, майоров и подполковников до 60 лет, и высший офицерский состав до 70 лет.

Чтобы военнослужащих запаса второй категории перевести в первую, необходим медосмотр и годичные сборы, и только после этого они будут мобилизованы на войну, пишет портал «На гражданке».

Состав запаса определяется в Федеральном Законе № 53 от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

Группы учета в военном билете

Все военнообязанные, отчисленные в запас, делятся на три группы учета в военном билете. В современном военном билете категории запаса прописаны на 11 странице в п. 23.

Следующий, 24-й, пункт указывает группу учета в Российской Армии, а 25-й пункт содержит запись о составе: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, офицеры.

Далее в военном билете указана информация о военно-учетной специальности в виде цифрового кода, которая относится к секретным данным. На этой же странице указана категория годности по состоянию здоровья.

Последняя – третья категория – является «резервом на крайний случай». В нее включены высшие офицеры в возрасте до 70 лет, полковники и каперанги до 65 лет, старшие офицеры в звании до полковника - 55-60 лет. Младший военный состав в возрасте до 65 лет, а также рядовые и матросы до 50 лет.

На срочную службу из запаса не призывают. Запасники могут быть призваны на обязательные воинские сборы, которые проводятся раз в три года и их длительность не превышает 60 суток. Женщины, находящиеся в запасе не служат срочную службу и не вызываются на сборы.

Причины снятия с воинского учета

В ряде случаев граждане России могут быть сняты с воинского учета и выведены из запаса. Среди них - несоответствие по возрасту, то есть предельное время пребывания в запасе, ухудшение здоровья с переводом в медкатегорию «не годен к службе в армии», а также заключение контракта на действующую службу в Вооруженных силах.

При этом, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», ряд россиян имеют право на отсрочку от призыва. В частности, не попадают под мобилизацию имеющие бронь, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, опекуны несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры, либо имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.