В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Елена Прошина

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто будет мобилизован в первую очередь. Под призыв могут попасть солдаты, старшины, прапорщики и младшие офицеры. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. Видимо, в первую очередь речь будет идти о них», - сказал Картаполов.

По его словам, в первую очередь частичная мобилизация распространится на резервистов, имеющих современные специальности - операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты. Он также добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать в случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия воюют не столько с Украиной, сколько с коллективным западом и НАТО. Он уточнил, что в ходе частичной мобилизации в России намерены призвать около 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны.

Речь идет о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. По словам Шойгу, студентов и обычных призывников мобилизовать не будут. Также ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, в том числе по состоянию здоровья, призывать не будут.

Армия,Общество,Видео,Украина,Александр Точенов,Андрей Картаполов,Сергей Шойгу,НАТО,Совет по правам человека,Госдума,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители