Кого могут мобилизовать в первую очередь

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто будет мобилизован в первую очередь. Под призыв могут попасть солдаты, старшины, прапорщики и младшие офицеры. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. Видимо, в первую очередь речь будет идти о них», - сказал Картаполов.

По его словам, в первую очередь частичная мобилизация распространится на резервистов, имеющих современные специальности - операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты. Он также добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать в случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия воюют не столько с Украиной, сколько с коллективным западом и НАТО. Он уточнил, что в ходе частичной мобилизации в России намерены призвать около 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны.