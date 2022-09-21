Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Петербурге

В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Как пишет РИА Новости, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, а заместителем руководителя выступает военный комиссар города Сергей Качковский.

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«Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны заявил о начале частичной мобилизации.