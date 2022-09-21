В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
46 минут назад

Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Петербурге

Никита Бородкин

В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Как пишет РИА Новости, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, а заместителем руководителя выступает военный комиссар города Сергей Качковский.

Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны заявил о начале частичной мобилизации.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат граждане из запаса, которые имеют боевой опыт и нужную военно-учетную специальность. По оценкам главы оборонного ведомства, всего призовут 300 тысяч резервистов, что составляет 1% или чуть более от общего мобилизационного ресурса страны.

Армия,Украина,Сергей Качковский,Александр Беглов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители