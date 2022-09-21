Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Петербурге

В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Как пишет РИА Новости, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, а заместителем руководителя выступает военный комиссар города Сергей Качковский.
«Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе администрации главы города.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны заявил о начале частичной мобилизации.
Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат граждане из запаса, которые имеют боевой опыт и нужную военно-учетную специальность. По оценкам главы оборонного ведомства, всего призовут 300 тысяч резервистов, что составляет 1% или чуть более от общего мобилизационного ресурса страны.