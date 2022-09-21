Шойгу объяснил задачи частичной мобилизации

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация», - сказал Шойгу.