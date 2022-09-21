Шойгу объяснил задачи частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что чего нужна частичная мобилизация. По его словам, это в первую очередь, нужно для контроля линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.
«Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация», - сказал Шойгу.
В своем заявлении он также сообщил, что Россия воюет на с Украиной, а с коллективным Западом и НАТО. При этом имеется в виду не только вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и различные системы связи, обработки информации и прочее. Он также добавил, что на стороне киевского режима воюет более тысячи иностранных наемников.
Ранее в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и проходил службу, а также имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.