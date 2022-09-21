Оценены потери российской армии на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери российской армии на Украине составили 5937 человек – они числятся погибшими, передает ТАСС.
«Наши потери на сегодняшний день – 5937 человек погибшими», - указал он.
Кроме того, Шойгу проинформировал о возвращении в строй порядка 90% раненых во время спецоперации. Также глава Минобороны указал на наличие огромного мобилизационного ресурса в стране.
Ранее было объявлено, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября.
Сейчас на украинской территории продолжается проведение специальной операции Вооруженных сил РФ. О ней было объявлено в стране 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что основные цели военных действий - демилитаризация соседней страны и денацификация ее властей.