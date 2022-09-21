Оценены потери российской армии на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери российской армии на Украине составили 5937 человек – они числятся погибшими, передает ТАСС.

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«Наши потери на сегодняшний день – 5937 человек погибшими», - указал он.

Кроме того, Шойгу проинформировал о возвращении в строй порядка 90% раненых во время спецоперации. Также глава Минобороны указал на наличие огромного мобилизационного ресурса в стране.

Ранее было объявлено, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября.