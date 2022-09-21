Опубликован указ о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, который вступил в силу с сегодняшнего дня. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, в котором объявил о частичной мобилизации в России. По словам главы государства, призыву на военную службу будут «подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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Согласно подписанному президентом указу, частичная мобилизация объявляется в России с 21 сентября. При этом попадающие под нее россияне получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

«Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», - говорится в документе.

Свое действие до окончания периода частичной мобилизации продолжают и контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, «за исключением случаев увольнения с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом».

Среди оснований: достижение военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе, признание военно-врачебной комиссией не годными к военной службе и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Указом поручается правительству Российской Федерации «осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации» и принять необходимые меры

«для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил России».