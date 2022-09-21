Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование

По его словам, ощущается нехватка финансирования, несмотря на требования стратегии национальной безопасности. Как отметил Рааберг, американским ВВС и ВКС необходимо ускориться в переоснащении современными технологиями, так как время не на их стороне.

Несмотря на плачевное состояние военного оборудования и техники в США, Вашингтон продолжает поставлять новейшее оборудование властям Украины. Так, Киев получит вооружение, необходимое для боёв на юге и востоке. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, предполагается поставка «артиллерии и продвинутых ракетных систем». «Это будут те вооружения и техника, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», — заключил он.