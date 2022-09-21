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53 минуты назад

Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование

Елена Прошина

В Соединенных Штатах военно-воздушные и военно-космические силы используют оборудование, которое является самым старым в истории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерал-майора американских ВВС Дугласа Рааберга.

Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование
Фото: ReutersReuters

По его словам, ощущается нехватка финансирования, несмотря на требования стратегии национальной безопасности. Как отметил Рааберг, американским ВВС и ВКС необходимо ускориться в переоснащении современными технологиями, так как время не на их стороне.

Помощник секретаря ВВС США Эндрю Хантер заявил, что получения новой техники военные США ожидают к середине текущего десятилетия.

Несмотря на плачевное состояние военного оборудования и техники в США, Вашингтон продолжает поставлять новейшее оборудование властям Украины. Так, Киев получит вооружение, необходимое для боёв на юге и востоке. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, предполагается поставка «артиллерии и продвинутых ракетных систем». «Это будут те вооружения и техника, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», — заключил он.

Армия,Эндрю Хантер,Джон Кирби,
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