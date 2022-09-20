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30 минут назад

Стало известно о переброске украинских войск для решающего наступления

Lenta.ru

Киев перебрасывает все резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе силы территориальной обороны, для решающего наступления. Об этом стало известно «Русской Весне».

Стало известно о переброске украинских войск для решающего наступления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание заявило, что направлениями для возможных ударов станет наступление на Мелитополь и Бердянск в Запорожье, а также прорыв линий обороны на отдельных участках фронта в Херсонской области, в Донецкой народной республике со стороны Лимана и в Луганской народной республики со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска также начали массированный артобстрел Энергодара.

Армия,В мире,Владимир Рогов,
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