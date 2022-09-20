В Германии рассказали о риске войны между странами НАТО

Немецкий журналист Каролина Дрютен рассказала об обострении отношений между Турцией и Грецией. По её мнению, ситуация может перерасти в военный конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На бумаге Турция и Греция – союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны», – сообщает автор.

В своей статье Каролина напоминает, что споры между Анкарой и Афинами касательно месторождений углеводородов и статуса греческих островов регулярно приводили отношения между странами к угрозе войны, а сейчас разногласия вновь обострились.

В статье объясняется, что Турция обвиняет Грецию в нарушении Лозаннского и Парижского договоров и милитаризации островов. Анкара же настаивает на том, что таким образом Афины теряют суверенитет над островами, на что Греция отвечает тем, что на самом деле защищается, ведь Турция держит на западном побережье многочисленный флот. Кроме того, обе страны заявляют о своём праве добывать природный газ в Средиземном море.

Каролина добавляет, что в уставе стран НАТО никак не регламентированы действия членов альянса в случае войны между участниками организации.

«Если турецкие солдаты "нагрянут ночью", как грозит Эрдоган, то совершенно ясно, кто в этом случае будет агрессором. А вот если столкновение произойдет в открытом море, это будет другая ситуация», – уточнила автор.

По мнению Дрютен, в случае военного конфликта НАТО выступит как посредник, ведь механизма исключения стран из блока попросту не существует. По её словам, ждать снижения напряженности в регионе пока не стоит – малейшая оплошность может привести НАТО к «пределу возможностей».