В НАТО высказались о вероятности войны с Россией

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко», — высказался Бауэр. Он отметил, что альянс вступит в войну лишь в том случае, если Москва решится напасть на одно из государств-членов блока. Адмирал подчеркнул, что в таком случае альянс намерен «защищать каждую пядь территории» своего союзника.