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37 минут назад

В НАТО высказались о вероятности войны с Россией

Lenta.ru

Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока. О вероятности прямого противостояния заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью ERR.

В НАТО высказались о вероятности войны с Россией
Фото:  Janis Laizans / Reuters Janis Laizans / Reuters

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко», — высказался Бауэр. Он отметил, что альянс вступит в войну лишь в том случае, если Москва решится напасть на одно из государств-членов блока. Адмирал подчеркнул, что в таком случае альянс намерен «защищать каждую пядь территории» своего союзника.

Смоделированы четыре варианта будущего НАТО

Бауэр также добавил, что исход конфликта с Россией зависит лишь от самой Украины, и первостепенной задачей подобной поддержки является лишь сохранение украинского суверенитета.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон рассматривает возможность поставить Украине современные танки. При этом ранее американские власти заявили о поставках Киеву советских танков.

«Броня — это действительно важный аспект для украинцев. Мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят перейти — и, возможно, им придется перейти — на модели [танков], которые используют в НАТО», — рассказал собеседник газеты.

Армия,НАТО,Пентагон,ЕС,
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