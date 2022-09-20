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20 минут назад

Описан порядок мобилизации в России

Лера Букина

В России могут объявить всеобщую мобилизацию только в случае нахождения страны в состоянии войны. В такой ситуации россияне, которые стоят на воинском учете, начнут получать повестки из военкомата, заявил «Ленте.ру» московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Описан порядок мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Вместе с тем собеседник пояснил, что в ходе военной операции мобилизация не предусматривается.

«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — отметил Карабанов.

Он также объяснил, кто состоит на воинском учете. Так, речь идет о гражданах отслуживших в вооруженных силах, а также лицах, окончивших вузы с военной кафедрой. Кроме того, это касается тех, кто связан с силовыми ведомствами, а именно с полицией, Следственным комитетом России, министерством по чрезвычайным ситуациям и другими.

Что такое мобилизация простыми словами

Кроме того, по словам правозащитника, гражданина будут рассматривать в качестве лица, состоящего в резерве, если ему исполнилось 27 лет и он не служил. Карабанов добавил, что все граждане призывного возраста получат повестку о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации.

Как указал собеседник, за счет принятия новых поправок в Уголовный кодекс процессы, происходящие и во время специальной военной операции, будут жестче регламентироваться.

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Ранее в стране был принят во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, предполагающий введение ответственности за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен.

Армия,Видео,Александр Карабанов,Следственный комитет,
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