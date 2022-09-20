Описан порядок мобилизации в России

В России могут объявить всеобщую мобилизацию только в случае нахождения страны в состоянии войны. В такой ситуации россияне, которые стоят на воинском учете, начнут получать повестки из военкомата, заявил «Ленте.ру» московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Фото: ТАСС ТАСС

Вместе с тем собеседник пояснил, что в ходе военной операции мобилизация не предусматривается.

«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — отметил Карабанов.

Он также объяснил, кто состоит на воинском учете. Так, речь идет о гражданах отслуживших в вооруженных силах, а также лицах, окончивших вузы с военной кафедрой. Кроме того, это касается тех, кто связан с силовыми ведомствами, а именно с полицией, Следственным комитетом России, министерством по чрезвычайным ситуациям и другими.

Кроме того, по словам правозащитника, гражданина будут рассматривать в качестве лица, состоящего в резерве, если ему исполнилось 27 лет и он не служил. Карабанов добавил, что все граждане призывного возраста получат повестку о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации.

Как указал собеседник, за счет принятия новых поправок в Уголовный кодекс процессы, происходящие и во время специальной военной операции, будут жестче регламентироваться.