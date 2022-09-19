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1 час назад

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Lenta.ruиещё 1

Из Грозного в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что все отправленные бойцы прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа, который находится в Гудермесе.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро», — заявил глава республики.

По его словам, группу добровольцев провожали глава МВД Чечни Руслан Алханов, зампредседателя правительства республики Абузайд Висмурадов и замминистра внутренних дел региона Аслан Ирасханов.

Кремль спросили о предложении Кадырова объявить самомобилизацию

Ранее Кадыров заявил, что Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По его мнению, одним из них должна стать «самомобилизация», так как нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения.

Позднее о создании батальонов добровольцев заявили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Армия,Юрий Зайцев,Руслан Алханов,Роман Старовойт,Сергей Аксенов,Рамзан Кадыров,
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