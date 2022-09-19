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1 час назад

Минобороны России: США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

RT на русскомиещё 9

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

США проводили биоисследования на малообеспеченных украинцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на брифинге после консультативного совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищённых категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — цитирует его РИА Новости.

Кириллов подчеркнул, что «американская делегация признала подобные факты».

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Вместе с этим, по словам американской делегации, передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

В апреле Кириллов заявлял, что американские учёные в 2019—2021 годах испытывали на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова потенциально опасные биологические препараты.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,
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