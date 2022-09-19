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28 минут назад

Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США

Lenta.ru

Киевские власти в 2013 году пытались свернуть военно-биологическую программу США на Украине, однако им не удалось противостоять давлению Вашингтона. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

В МО РФ заявили о попытке Киева свернуть военно-биологические программы США
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«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», — сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что подтверждением этого является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Тогда дипломат потребовал от министра агрополитики Украины повлиять на подчиненных для продления проекта снижения биологической угрозы DTRA на четыре года. Несмотря на попытки отказа министерства, реализация проекта была продолжена.

Армия,Игорь Кириллов,Джон Теффт,СБУ,
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