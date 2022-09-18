ВКС нанесли авиаудар по базе террористов в Идлибе

Ликвидированы 45 боевиков. В том числе полевые командиры, уничтожено вооружение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
«ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири», — сказал Егоров.
Уничтоженные в провинции Идлиб в Сирии террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население, добавил генерал-майор на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.