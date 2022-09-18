В СПЧ попросили проверить данные о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер"

Шесть членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека написали обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить информацию о том, что заключенным предлагают принять участие в военных действиях на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в обмен на помилование. Обращение размещено на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Как говорится в письме, в последнее время широко распространилась информация о том, что по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются на Украину, чтобы участвовать в специальной военной операции.
В пример общественники приводят передачу российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» на канале «Россия-1», которую показали 7 августа этого года.
Освободить заключенного, не отбывшего свой срок, как отмечается в письме, можно только при помиловании (указом президента РФ), амнистии (постановлением Госдумы) или условно-досрочно по решению суда.
«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — указано в обращении.
Ранее пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировала видео, на котором человек, называющий себя представителем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предлагает заключенным поучаствовать в военных действиях на Украине. Там заявили, что этот человек «чудовищно» похож на Пригожина.