В СПЧ попросили проверить данные о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер"

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Как говорится в письме, в последнее время широко распространилась информация о том, что по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются на Украину, чтобы участвовать в специальной военной операции.

В пример общественники приводят передачу российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» на канале «Россия-1», которую показали 7 августа этого года.

Освободить заключенного, не отбывшего свой срок, как отмечается в письме, можно только при помиловании (указом президента РФ), амнистии (постановлением Госдумы) или условно-досрочно по решению суда.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — указано в обращении.