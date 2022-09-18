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55 минут назад

Члены СПЧ попросили генпрокурора проверить данные о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер"

Газета.Ru

Шесть членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека написали обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить информацию о том, что заключенным предлагают принять участие в военных действиях на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в обмен на помилование. Обращение размещено на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

В СПЧ попросили проверить данные о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в письме, в последнее время широко распространилась информация о том, что по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются на Украину, чтобы участвовать в специальной военной операции.

В пример общественники приводят передачу российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» на канале «Россия-1», которую показали 7 августа этого года.

Компания Пригожина оценила видео с «чудовищно похожим» на него вербовщиком зеков

Освободить заключенного, не отбывшего свой срок, как отмечается в письме, можно только при помиловании (указом президента РФ), амнистии (постановлением Госдумы) или условно-досрочно по решению суда.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — указано в обращении.

Ранее пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировала видео, на котором человек, называющий себя представителем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предлагает заключенным поучаствовать в военных действиях на Украине. Там заявили, что этот человек «чудовищно» похож на Пригожина.

Армия,Игорь Краснов,Евгений Пригожин,Никита Михалков,Совет по правам человека,Госдума,
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