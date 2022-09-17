Стала известна причина стрельбы в Херсоне

Российские силовики в субботу вечером нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

"Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась", - сказал представитель оперативных служб.

Вечером в субботу на проспекте Ушакова в центре Херсона была слышна стрельба из автоматического оружия. Кроме того, в городе прогремело несколько взрывов, предположительно работала российская ПВО.