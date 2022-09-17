Politico: Франция скрытно обучает украинских военных

Обозреватели Кристина Галлардо и Клеа Колект в статье для Politico рассказали об обучении украинцев в Великобритании и Франции. По их словам, если в Соединенном Королевстве процесс подготовки осуществляется массово и открыто, то Париж ведет адресную работу и рассказывать о ней не спешит.

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Эксперты сообщили, что в английские лагеря подготовки приезжают тысячи украинских юристов, каменщиков, других специалистов. В течение пяти недель они проходят базовое обучение.

В общей сложности, по программе «Интерфлекс» с июня 2022 года подготовлено 5 тыс. новобранцев. С 2015 года до мая 2022 года по программе Operation Orbital - 22 тыс.

Франция, в свою очередь, также готовит военных специалистов, но в минимальных объемах. В частности, французские инструктора подготовили 40 украинцев в качестве расчетов для французских самоходных орудий «Caesar».

По данным экспертов, такой подход был обусловлен прямыми указаниями из Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон ясно заявил, что страна должна помогать Украине, но и Россию «унижать не следует».