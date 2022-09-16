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11 минут назад

Офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область

Деловая газета "Взгляд"

Разведка ЛНР сообщила, что есть данные о прибытии кадровых офицеров НАТО в подконтрольные Киеву город Краматорск в ДНР и в Харьковскую область, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область
Фото: ReutersReuters

«Нашими разведорганами в начале недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров НАТО в населенный пункт Краматорск, в середине недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров в Харьковскую область», – передает ТАСС его слова.

Также он добавил, что прибывшие офицеры должны будут налаживать взаимодействие между действующими иностранными подразделениями и украинскими войсками.

Отмечается, что это может привести к слиянию всех этих подразделений и формирования одного.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию.

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