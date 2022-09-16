Военный эксперт оценил перспективы американских истребителей на Украине

«На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует», — сказал Евсеев.

По его мнению, если предположить, что ВСУ получат от какой-либо страны самолеты, то их собьют в первых же боях. Евсеев обратил внимание на последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации — самолеты работали даже не парами, а в одиночку. Такой способ, по словам специалиста, повышает вероятность быть сбитым.