Военный эксперт оценил перспективы американских истребителей на Украине

Военный эксперт Владимир Евсеев, оценивая перспективы передачи США Украине самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II, заявил, что ВСУ испытывают нехватку квалифицированных пилотов истребительной авиации, сообщает РИА «Новости».
«На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует», — сказал Евсеев.
По его мнению, если предположить, что ВСУ получат от какой-либо страны самолеты, то их собьют в первых же боях. Евсеев обратил внимание на последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации — самолеты работали даже не парами, а в одиночку. Такой способ, по словам специалиста, повышает вероятность быть сбитым.
Ранее спикер командования воздушных сил войск Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в 2023 году будут обучаться управлению американскими истребителями F-15 и F-16.
Сообщалось, что Украина сможет начать эксплуатировать истребители F-16 США через год-полтора.
16 июля палата представителей конгресса США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению американскими самолетами. Автором поправки выступил представитель Республиканской партии от штата Иллинойс Адам Кинзингер.
Парламентарий считает, что предложенная им инициатива облегчит в будущем переход вооруженных сил Украины на военную технику Запада. Предполагается, что на обучение основам пилотирования истребителей F-15 и F-16 понадобится порядка трех месяцев.