Кулеба рассказал о загадке от Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил Германии благодарность за уже осуществленные поставки вооружений, но заявил, что больше всего стране нужны другие виды танков.
"Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою", - сказал он, поблагодарив Германию за поставленные вооружения и назвав их полезными.
Кулеба также задался вопросом, в чем заключается проблема отсутствия желаемых Украиной поставок.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и ее партнеры не должны откладывать надолго решение вопроса о поставках немецких танков Leopard на Украину. Как указала глава МИД Германии, поставки западного оружия помогают армии Украине. Она также добавила, что Берлин должен постоянно спрашивать себя о том, какую еще поддержку он может оказать Киеву на фоне российской спецоперации.