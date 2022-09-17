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24 минуты назад

Кулеба назвал "загадкой" отсутствие поставок танков из ФРГ

Газета.Ruиещё 14

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил Германии благодарность за уже осуществленные поставки вооружений, но заявил, что больше всего стране нужны другие виды танков.

Кулеба рассказал о загадке от Германии
Фото: Fabrizio Bensch/ReutersFabrizio Bensch/Reuters

"Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою", - сказал он, поблагодарив Германию за поставленные вооружения и назвав их полезными.

Кулеба также задался вопросом, в чем заключается проблема отсутствия желаемых Украиной поставок.

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Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и ее партнеры не должны откладывать надолго решение вопроса о поставках немецких танков Leopard на Украину. Как указала глава МИД Германии, поставки западного оружия помогают армии Украине. Она также добавила, что Берлин должен постоянно спрашивать себя о том, какую еще поддержку он может оказать Киеву на фоне российской спецоперации.

Армия,Анналена Бербок,Дмитрий Кулеба,
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