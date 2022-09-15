Столтенберг заявил о снижении запасов вооружения в НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала CNN, что запасы вооружений в странах НАТО существенно снизились. Об этом пишет РИА «Новости».

Йенс Столтенберг пояснил, что на складах альянса находилось большое количество разнообразных вооружений и боеприпасов. Значительная часть была направлена Киеву в рамках поддержки со стороны западных стран.

Генсек НАТО подчеркнул, что следует восстановить запасы. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, необходимо контактировать с оборонной промышленностью.