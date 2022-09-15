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20 минут назад

Столтенберг заявил о снижении запасов вооружения в НАТО

Илья Родин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала CNN, что запасы вооружений в странах НАТО существенно снизились. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг заявил о снижении запасов вооружения в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Йенс Столтенберг пояснил, что на складах альянса находилось большое количество разнообразных вооружений и боеприпасов. Значительная часть была направлена Киеву в рамках поддержки со стороны западных стран.

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Генсек НАТО подчеркнул, что следует восстановить запасы. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, необходимо контактировать с оборонной промышленностью.

Бывший разведчик США Скотт Риттер сообщил ранее, что НАТО утратило слишком большое количество вооружений и военной техники. Поставки Украине привели к тому, что организация «растратила собственную обороноспособность». Восстановить ее будет сложно, предупредил он.

Армия,В мире,Скотт Риттер,Йенс Столтенберг,НАТО,
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