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16 минут назад

Россия из-за НАТО усилит ЗВО танками Т-90М

Lenta.ru

Россия в ответ на действия НАТО усилит Западный военный округ (ЗВО) современными танками Т-90М «Прорыв», которые по своим основным характеристикам не уступают перспективной Т-14 «Армата». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия».

Россия из-за НАТО усилит ЗВО танками Т-90М
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение о поставках уже принято. Согласно публикации, новые танки пойдут как на перевооружение существующих военных частей, так и к вновь сформированным. Газета отмечает, что сроки поставок новых машин будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Т-90М «Прорыв» создан «с учетом боевых возможностей перспективных противотанковых комплексов, имеет новую систему динамической защиты». «И кроме того, он получил новые боеприпасы, в том числе подкалиберные оперенные снаряды», — сказал специалист.

Военный эксперт Владислав Шурыгин добавил, что «создание новых воинских частей в Западном военном округе — ответ на усиление группировки НАТО возле границ России». «Мы не можем себе позволить ограничиваться тем же составом, что и раньше», — уточнил эксперт.

В августе в публикации американского издания Military Watch заметили, что модернизированные танки Т-90М «Прорыв» остаются самыми боеспособными боевыми машинами российской армии.

Армия,Алексей Леонков,Владислав Шурыгин,
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