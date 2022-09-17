Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях потеряли за сутки более 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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ВСУ также потеряли пять танков и 14 единиц военной техники, добавил он.

По данным Конашенкова, российская сторона наносила массированные огневые удары. Потери понесли 46-я аэромобильная бригада в районах Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области, а также 24-я механизированая бригада в районе Безыменное Херсонской области.