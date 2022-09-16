ВСУ попали в тактическое окружение возле Херсонской области

Украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

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— В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде, — рассказал он.

По словам Стремоусова, у ВСУ на данный момент бедственное положение, пишет РИА Новости.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Майорска. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.