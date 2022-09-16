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44 минуты назад

ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Вечерняя Москваиещё 4

Украинские войска попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

ВСУ попали в тактическое окружение возле Херсонской области
Фото: ReutersReuters

— В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде, — рассказал он.

По словам Стремоусова, у ВСУ на данный момент бедственное положение, пишет РИА Новости.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Майорска. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.

ВСУ стягивают большие силы к селу на пути к Херсону

До этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны РФ наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что специальная военная операция примет «более решительный характер».

Армия,Кирилл Стремоусов,Андрей Марочко,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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