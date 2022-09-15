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17 минут назад

В Китае раскрыли перспективы завершения конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян заявил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Однако для его окончания должны быть предпосылки, рассказал он в беседе с РИА Новости.

В Китае дали прогноз по завершению конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик из Китая раскрыл перспективы конфликта на Украине и допустил его завершение при изменении ситуации на земле. Он подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, что также стало причиной кризиса, «и сейчас мы не видим конечной точки».

«И достижением такой точки, я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя», — подчеркнул эксперт.

Специалист предположил, что «если ситуация на поле боя будет меняться, то может случиться так, что после того, как российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу».

В Пентагоне заявили о готовности использовать ядерный потенциал

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — заключил Хаоян.

Ранее он назвал причину сдержанности США и России в вопросе ядерного оружия. По мнению эксперта, ни Москва, ни Вашингтоне не хотят катастрофы.

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