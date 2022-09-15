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33 минуты назад

В Пентагоне заявили о готовности использовать ядерный потенциал

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов склонны обеспечить защиту Токио от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, сообщает американское Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Ллойда Остина.

В Пентагоне заявили о готовности использовать ядерный потенциал
Фото: ТАССТАСС

Таковы итоги его встречи с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Как отметил американский министр, Америка готова защищать Японию с использованием всего арсенала традиционных вооружений и ядерных возможностей США. Во время встречи министры также обсудили действия Пекина в отношении Тайваня и вблизи границ Японии. Остин и Хамада расценили действия Китая как «агрессивные» и «провокационные». Также вопрос коснулся ситуации вокруг Украины.

«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», - заявил глава Пентагона, не раскрыв смысл своих слов.

При этом Остин указал на желание американских властей усилить военное сотрудничество с Японией. Глава военного ведомства США назвал альянс двух стран «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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