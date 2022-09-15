В Пентагоне заявили о готовности использовать ядерный потенциал

Власти Соединенных Штатов склонны обеспечить защиту Токио от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, сообщает американское Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Ллойда Остина.
Таковы итоги его встречи с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Как отметил американский министр, Америка готова защищать Японию с использованием всего арсенала традиционных вооружений и ядерных возможностей США. Во время встречи министры также обсудили действия Пекина в отношении Тайваня и вблизи границ Японии. Остин и Хамада расценили действия Китая как «агрессивные» и «провокационные». Также вопрос коснулся ситуации вокруг Украины.
«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», - заявил глава Пентагона, не раскрыв смысл своих слов.
При этом Остин указал на желание американских властей усилить военное сотрудничество с Японией. Глава военного ведомства США назвал альянс двух стран «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.