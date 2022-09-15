В Пентагоне заявили о готовности использовать ядерный потенциал

Власти Соединенных Штатов склонны обеспечить защиту Токио от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, сообщает американское Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Ллойда Остина .

Таковы итоги его встречи с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Как отметил американский министр, Америка готова защищать Японию с использованием всего арсенала традиционных вооружений и ядерных возможностей США. Во время встречи министры также обсудили действия Пекина в отношении Тайваня и вблизи границ Японии. Остин и Хамада расценили действия Китая как «агрессивные» и «провокационные». Также вопрос коснулся ситуации вокруг Украины.