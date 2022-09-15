Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ

«Мы фиксируем, что на всей линии наступления они „щупают“ позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. <…> Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии [направление Соледар — Артемовск] было несколько попыток — очень много уничтоженного противника и техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».