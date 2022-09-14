Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили стратегический укрепрайон ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стратегической высоте в Кодеме на Бахмутском направлении. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что штурм был тяжелым. При входе в населенный пункт бойцы «Вагнера» оказались под непрерывным огнем артиллерии. В данный момент бойцы работают в промзоне Бахмута.

13 сентября сообщалось, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск. Уточнялось, что наступление развивается на поселок Зайцево.